Laden der Lebenshilfe öffnet am Wolfenbütteler Juliusmarkt

Wolfenbüttel. Der inklusive Laden am Juliusmarkt 6 trägt den Namen „Jule“ und verkauft unter anderem die Jule-Box. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier

Unter dem Namen „Jule“ öffnet am Dienstag, 23. Mai, um 12 Uhr der neue Laden der Lebenshilfe Wolfenbüttel am Juliusmarkt 6. An dem Arbeitsort für Menschen mit Behinderung werden Dagmar König und Anne Brandes die Fäden in der Hand halten, berichtet die Lebenshilfe.

Das neue Sortiment am Juliusmarkt (Motto: Nachhaltig – Regional – Inklusiv) stehe auf drei Säulen: „Wir bieten Second-Hand-Textilien, ausgewählte Waren aus der Region und schließlich Eigenerzeugnisse aus der Lebenshilfe-Produktion“, erklären König und Brandes.

Dieses Konzept wurde – ebenso wie der Name Jule – in einer Umfrage unter den Mitarbeitern ermittelt, erzählt Joachim Kowol. Er ist Fachbereichsleiter für Bildung und Arbeit bei der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH. „Bei unserem Ideenwettbewerb kamen viele schöne Anregungen zusammen, zum Beispiel für die Jule-Box.“

Joachim Kowol vor der Jule, eingerahmt von Anne Brandes (links) und Dagmar König: Am 23. Mai geht es los im Lebenshilfe-Laden. Foto: Lebenshilfe

Diese Pakete kann sich der Kunde laut Lebenshilfe individuell zusammenstellen. Ein Muster auf dem Tresen enthält Wurst, Honig, Sonnenblumenöl, Marmelade und Kaffee – alles aus der Region. „Kurze Wege entsprechen unserem Anspruch von Nachhaltigkeit“, unterstreicht Kowol. Die Jule-Box sei darüber hinaus flexibel: „Es gibt keinen Festpreis.“ Übrigens besteht sie aus schlichtem grauen Karton: „Wir haben auf Farbe und bunte Aufkleber verzichtet. Auch das ein Zugeständnis an die Nachhaltigkeit.“

Das Geschäft hat immer dienstags und donnerstags von 12 bis 17 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

