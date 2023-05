Absolventen der Ostfalia-Hochschule Wolfenbüttel verabschiedet

Mitte Mai wurden im Rahmen der jährlichen Abschlussfeier der Fakultät Recht – Brunswick European Law School (BELS) der Ostfalia-Hochschule alle Absolventinnen und Absolventen verabschiedet und die besten Studienabschlüsse geehrt. Darüber informiert die Wolfenbütteler Hochschule in einer Pressemitteilung.

„Nach intensiven Jahren des Lernens und der Prüfungen ist für Sie wieder ein Lebensabschnitt zu Ende gegangen. Diese Abschlussfeier soll diesem Ereignis einen würdigen Rahmen geben und Ihnen als Erinnerung an die erfolgreiche Studienzeit an der BELS dienen. Sie sind vorbereitet für ein erfolgreiches Berufsleben und haben den Einstieg in eine Karriere zum Teil schon geschafft“, begrüßte Dekan Kai Litschen die Anwesenden zu Beginn der Feierstunde in der Aula der Ostfalia. Anschließend folgten Grußworte vom amtierenden Studiendekan Olaf Schlotmann und der stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Wolfenbüttel, Elke Wesche-Möller.

Auszeichnungen für besonders gute Leistungen

Im Mittelpunkt standen der Ostfalia zufolge aber die ehemaligen Studierenden mit ihren Leistungen: Isabel Weibler, Absolventin des Studiengangs Finance, Tax and Company Law, ließ in ihrer Rede die vergangenen Studienjahre Revue passieren und bedankte sich im Namen aller Absolventinnen und Absolventen bei der Fakultät Recht sowie allen Familien und Freunden: „Heute blicken wir auf viele Erlebnisse und Momente zurück und können voller Stolz sagen: Wir haben es geschafft!“

Die jeweils besten Abschlüsse der Bachelorstudiengänge des Jahrgangs 03/2022 bis 02/2023 wurden geehrt. Zwei BELS-Absolventinnen wurden jeweils mit dem PKF Fasselt Award 2023 ausgezeichnet. Diesen Preis erhielten Cindy Demuth, LL.B. (Studiengang Wirtschaftsrecht) und Friederike Kristina Müller, LL.B. (Studiengang Recht, Finanzmanagement und Steuern). Als Vertreter des Preisstifters würdigte Rechtsanwalt Sören Damerau die Abschlussarbeiten. Den besten Bachelorabschluss im Studiengang Recht, Personalmanagement und Personalpsychologie erreichte Jana Heuneke, LL.B., die dafür mit dem Eckert Kollegen Award 2023 ausgezeichnet wurde. Als Vertreterin des Preisstifters übergab Rechtsanwältin Jeanette Klingberg die Auszeichnung.

Verdienstmedaille vergeben

Für den besten Masterabschluss wurde Isabel Weibler, LL.M. mit dem Fakultätspreis 2023 geehrt. Die Auszeichnung wurde von der stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Wolfenbüttel, Elke Wesche-Möller übergeben.

Ebenfalls geehrt wurde laut Mitteilung der langjährige Lehrbeauftragte Christian Schütz, Vorsitzender Richter am Landgericht. Er erhielt die Verdienstmedaille „Aequitas“ für seine besonderen Verdienste um Forschung und Lehre an der BELS mit erheblicher Außenwirkung. Professor Winfried Huck würdigte Christian Schütz in seiner Laudatio.

Die musikalische Begleitung übernahm die Schülerrockband G# vom Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de