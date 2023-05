Zweiter Autobrand in Wolfenbüttel innerhalb weniger Tage

Wolfenbüttel. In der Nacht zu Sonntag steht im Stadtteil Linden ein Auto in Flammen. Vor wenigen Tagen hatte die Feuerwehr einen ähnlichen Einsatz an selber Stelle.

Nachdem bereits am 12. Mai ein Auto in der Straße Am Hillberge in Wolfenbüttel-Linden in Flammen gestanden hatte, hat es in der Nacht zu Sonntag erneut in derselben Straße gebrannt. Auch dieser Wagen stand neben anderen Fahrzeugen, die durch die Flammen erheblich gefährdet waren.

Die gegen 1.20 Uhr alarmierte Feuerwehr aus Linden konnte jedoch Schlimmeres verhindern. Während der Ford im vorderen Bereich vollständig ausbrannte, entstand an den anderen geparkten Autos augenscheinlich kein Schaden. Die Einsatzkräfte – angerückt mit zwei Löschfahrzeugen – legten abschließend einen Schaumteppich über die Brandstelle, um ein späteres Wiederaufflammen der glühenden Teile zu vermeiden.

Wolfenbüttels Polizei geht beim ersten Autobrand von einem technischen Defekt aus

Nach Angaben eines Sprechers geht die Polizei bei dem Brand vor einer Woche von einem technischen Defekt aus. Warum dieser Pkw, der fast an der gleichen Stelle wie der zuvor ausgebrannte Wagen stand, in Brand geriet, wird die Polizei ermitteln.

Mehrere zu nächtlicher Stunde anwesenden Anwohner zeigten sich ernsthaft besorgt über diese Ereignisse in dem ansonsten so ruhigen Wohngebiet.

