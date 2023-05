Dreiste Diebe stehlen Spendenbox im Filmpalast Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Diebe haben im Filmpalast Wolfenbüttel die Spendenbox für einen Tierschutzhof gestohlen, teilt das Kino in einem Instagram-Beitrag mit.

Der Kinosaal im Filmpalast Wolfenbüttel. Das Kino liegt in der Lange Straße.

Unbekannte haben im Filmpalast Wolfenbüttel offenbar Geld aus der Kasse gestohlen, aber nicht nur das: Wie das Kino auf seiner Instagram-Seite mitteilt, stahlen die Diebe außerdem die Spendenbox, die der Filmpalast zugunsten des Tierschutzhofs De Hun’nenhoff in der Lüneburger Heide aufgestellt hat.

„Gibt es nicht sowas wie ,Ehre unter Dieben’?“, kommentierte der Filmpalast in seinem Instagram-Beitrag den Diebstahl. Zirka 200 Euro entnahmen die Unbekannten aus der Kasse, und weitere 300 Euro sollen sich in der Spendenbox befunden haben, wie der Betreiber des Filmpalastes, Chyar Hesko, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Bei Arbeiten, die noch vor Öffnung des Kinos am Dienstag stattfanden, stand die Eingangstür zum Filmpalast jedoch offen. Der Kassenbereich war kurzzeitig unbeaufsichtigt. Dort befand sich laut Hesko auch die transparente Spendenbox. Er vermutet demnach, dass die Diebe den Zeitraum genutzt haben, um das Geld zu stehlen.

Die Mitarbeiter appellieren auf Instagram an die Diebe, die Box samt Inhalt wiederzubringen. Solange werde eine neue Spendenbox ausgestellt. „Und wir hauen selber noch mal 100 Euro rein, einfach nur, um Bosheit Liebe entgegenzusetzen!“, heißt es.

red

