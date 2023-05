Wolfenbüttel. Die Kooperation der Kita im Norden Wolfenbüttels mit dem Gärtnermuseum geht bereits ins vierte Jahr. Was die Kinder alles anbauen? Hier steht es.

Mit den jungen Gärtnern in die Beete (von links): Andreas Meißler, Elisabeth Schwieger, Andrea Zanters, Viola Stief, Christian Hogrefe und Ingrid Patzelt.

Kinder kümmern sich um Beete Gartensaison in Wolfenbütteler Kita Varietà eröffnet

Stolz und ungeduldig präsentierten die jungen Gärtner in der Kita Varietà am vergangenen Freitag ihre Pflanzen. Gemeinsam mit Andrea Zanters und Viola Stief von der Tagesstätte sowie Elisabeth Schwieger, Ingrid Patzelt, Christian Hogrefe und Andreas Meißler vom Gärtnermuseum wurde die diesjährige Freilandsaison eröffnet. Darüber informiert das Gärtnermuseum.

Unter anderem wurden Erdbeeren, Himbeeren, Gurken, Tomaten, Mohrrüben, Mais, Erbsen und Zitronenmelisse gepflanzt oder gesät. Die Kinder hatten bereits zum Auftakt ihre Lieblingssorten ausgewählt. In den nächsten Monaten übernehmen sie verantwortungsvolle Aufgaben in den Beeten mit der Pflege und dem Gießen, wird erklärt. Zusätzlich wird es für die Hortkinder bis Oktober Aktionstage zu unterschiedlichen Themen rund um das Gärtnern im Museum geben. Die Kooperation der beiden Partner zur frühkindlichen Bildung werde damit auch im vierten Jahr fortgesetzt, so das Museum.

red

