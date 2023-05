Wolfenbüttel. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen Sachbeschädigung in Wolfenbüttel. Unbekannten beschmierten das Büro der Grünen an der Okerstraße.

Unbekannte Täter haben die Fenster des Büros der Grünen in Wolfenbüttel mit Graffiti beschmiert.

Polizei Wolfenbüttel Staatsschutz ermittelt: Graffiti am Grünen-Büro in Wolfenbüttel

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt in Wolfenbüttel: Unbekannte Täter haben Fenster des Parteibüros der Bündnis 90/Die Grünen an der Okerstraße mit Farbe beschmiert und mit Aufklebern verklebt. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Polizei bittet um Hinweise

Eine Verantwortliche der Zweigstelle meldete die Schmierereien am Montagvormittag der Polizei. Laut Angaben der Beamten schmierten die Unbekannten Zahlen und Schriftzüge an Fenster und Eingangstür, die „als beleidigend gewertet werden können“.

Es entstand ein Schaden in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 05331 9330 um Hinweise.

red

