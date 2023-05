Atelierbesucher sehen in Weferlingen ausgezeichnete Fotokunst

Zum zweiten Mal lud der Kunstverein Wolfenbüttel zu einem Atelierbesuch, und fast 40 Gäste fanden sich am Donnerstagabend in Weferlingen (Dettum), im Atelier des Fotokünstlers Timo Hoheisel ein. Dies berichtet der Kunstverein in einer Pressemitteilung.

In einem weiß getünchten und hell ausgeleuchteten, zu einem Atelier umgebauten Scheunenraum präsentiert Hoheisel, der von 2013 bis 2019 an der HBK Braunschweig studierte, seine Arbeiten und ermöglicht einen umfangreichen Einblick. Im Rahmen des Atelierbesuchs erläuterte der Künstler, der national und international ausstellt und prämiert wurde, einzelne Hintergründe und Techniken, die zu seinen konzeptionellen Werken führen. Es sei vor allem die Möglichkeit der Konservierung, der Sichtbarmachung und der zeitlichen Verdichtung, die ihn an der Fotografie, aber auch in seinen anderen skulpturalen, installativen Arbeiten zu interessieren scheinen, schreibt der Verein. Bilder an den Wänden zeigen sich auflösende, zerlochte Fotografien, als Gesamtbild nicht mehr wahrnehmbar, aber materiell noch vollständig. Die Serie heißt „Destruktionen“ (seit 2020), ist während der Corona-Pandemie entstanden und beschäftigt sich mit den Themen Lebensraum und Erinnerung.

Thematisch und technisch äußerst vielseitig

Auch großformatige fotografische Arbeiten, die farbige, wolkenähnliche Strukturen zeigen, sind zu sehen. Bei genauer Betrachtung sind Pixelstrukturen zu erkennen. Hier handelt es sich um Langzeitbelichtungen, in denen der visuelle Inhalt eines ganzen Films in einem einzigen fotografischen Abbild verdichtet wird.

Hoheisels thematische Hintergründe seien vielfältig, so der Kunstverein, er arbeite frei zu Themen wie Nachrichten, Emissionen und Strahlungen oder Pornografie, aber auch projektbezogen mit Institutionen wie dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig und dem Kunstverein Buchholz zusammen. So seien die Arbeiten „Hauch“ (2021) und „† 30.08.2017“ (2017) entstanden, in denen er sich mit den Themen „Tod und Vergänglichkeit“ auseinandersetzte.

Künstler haben ihre Geheimnisse

Sein Werk „Schein“ (2019) ist eine aus sieben unterschiedlich hohen Scheinwerfern bestehende Lichtinstallation, die weiches, farbiges Licht auf die Wand projiziert. Was die Lichtkegel jedoch farbig erscheinen lässt, sind die in den Scheinwerfern fixierten Euro-Geldscheine – eine Arbeit, die auch auf den Kunstmarkt, damit verbundene Illusionen und flüchtige, ephemere Sternchen anspielt. Alchemistisch werde es der Mitteilung zufolge, als der Künstler vermeintlich weißes Papier auf einem Leuchttisch zeigt. „Die Papiere sind ‚Lichtdrucke‘, deren Bildinformationen erst dann erscheinen, wenn sie auf die beleuchtete Fläche gelegt werden. Dabei wird das Bild um so deutlicher, je mehr Licht zum Betrachten zur Verfügung steht. Wird der ,Lichtdruck’ zur Seite gelegt, verblasst das Bild und es erscheint wieder als ein weißes Fotopapier. Die zu erkundenden Bilder sind Fotografien, aufgenommen auf meinen Streifzügen im Zwielicht auf der irischen Insel ‚Innish Oirr‘“, erläutert Hoheisel. Das genaue technische Verfahren verrät der Künstler dabei nicht. „Dies ist mein Geheimnis“, sagt er.

