Yann Hasselbach hat viel vorbereitet und freut sich darauf, an Himmelfahrt wieder zahlreiche Gäste in seiner Assewirtschaft am Fuße der Liebesallee zu empfangen.

Gasthaus in Wittmar Regionale Leckereien locken an Himmelfahrt in die Assewirtschaft

Seit der Sanierung der Assewirtschaft in Wittmar und der Übernahme durch Wirt Yann Hasselbach ist neues Leben in das Traditionsgasthaus eingekehrt. Wie die Assewirtschaft in einer Pressemitteilung berichtet, soll am Himmelfahrtstag (Donnerstag, 18. Mai) nun auch wieder ein großes Fest stattfinden.

Wirt Yann Hasselbach freut sich schon: „Wir zelebrieren Vatertag dieses Jahr mit Sonnenschein. Außerdem bieten wir Livemusik, Grill – und auch der Assebummler wird uns an diesem Tag besuchen.“ Der historische Zug ist zu Himmelfahrt stets auf der Strecke von Braunschweig über Wolfenbüttel nach Wittmar unterwegs. Um 10 Uhr geht es in der Assewirtschaft los – Ende offen.

Cidre aus Äpfeln regionaler Streuobstwiesen

Hasselbach hat viel Arbeit in die Vorbereitung des Feiertags gesteckt und ist froh, dass der von ihm angesetzte Cidre pünktlich die richtige Reife erreicht hat. „Unser Apfelwein Jahrgang 2021 ist jetzt perfekt“, erklärt er. Der Asse-Wirt hat französische Wurzeln und arbeitet mit einer ganzen Reihe von Streuobstwiesen der Region zusammen. „Vom aktuellen Jahrgang 2022 haben wir 500 Liter eingelagert.“ Stolz ist er auch auf das breite Angebot an Naturweinen auf der Karte.

Sein Lokal arbeite inzwischen auf vielen Ebenen mit Lieferanten aus dem Landkreis zusammen. „Wir bieten zum Beispiel selbstgemachtes Eis von Bastis Sommerfeld aus Halchter – der hat für uns sogar extra die Geschmacksrichtung Frankfurter Kranz entworfen.“ Doch die Klassiker der historischen Ausflugsgaststätte sind unvergessen: Dazu gehört definitiv der Frankfurter Kranz, den man schon vor 100 Jahren in der Assewirtschaft bekam. „Zu einem neuen Renner hat sich unser Himbeer-Sahne-Kuchen entwickelt, den wir nach einem Rezept der Nachbarin zubereiten.“

Köstlichkeiten und Livemusik

Fast schon Kult seien laut Assewirtschaft auch die Asse-Brote, eine Eigenkreation nach französischem Vorbild: Ein selbstentworfener Dip aus Frischkäse, Schmand und Datteln auf geröstetem Brot, darüber geschmorte Zwiebeln, Parmesan, Knoblauch und „eine Prise Geheimgewürz“, wie der Chef schmunzelnd erklärt. Er hat zum Vatertag aber auch Bratwurst, Krakauer und Nackensteaks auf dem Grill. Und dazu „das übliche Angebot mit Tagessuppe, der regionalen Currywurst mit Pommes und unsere leckeren Linguine mit selbstgemachtem Bärlauch-Pesto“.

Neben dem Gastraum wird auch der Clubraum geöffnet sein, und vor der Tür steht schon ein Zelt mit Tischen und Bänken darunter. „Außerdem spielt draußen die Band Station Rock von Blues bis Rock, gegenüber der Bühne präsentiert sich ein Kunsthandwerkermarkt“, kündigt Hasselbach an. Selbst wenn es also nichts werde mit dem schönen Wetter: „Wir sind auf alles vorbereitet.“

red

