Heftiger Autobrand in Wolfenbüttel: Zwei Pkw sind schrottreif

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel-Linden hat es am Freitagmorgen einen verheerenden Brand gegeben. Zwei Autos sind demoliert. Was ist die Ursache?

Ein am Straßenrand geparkter Pkw ist in den frühen Morgenstunden des Freitags auf der Straße Am Hillberge in Wolfenbüttel-Linden in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen fünf Uhr stand der VW Golf bereits lichterloh in Flammen. Auf der abschüssigen Straße setzte brennender auslaufender Kraftstoff einen weiteren Pkw in Brand. Dieser Wagen der Marke Hyundai wurde ebenfalls erheblich beschädigt.

Mit zwei Strahlrohren bekämpften die Einsatzkräfte die Pkw-Brände. Um ein Wiederaufflammen zu vermeiden, wurden beide Fahrzeuge nach dem ersten Löscheinsatz zur Sicherheit noch mit einem Schaumteppich belegt. Die Ortswehr Linden war mit zwei Löschfahrzeugen etwa eine Stunde im Einsatz. Das ausgeglühte Wrack des Golfs und der stark beschädigte Hyundai wurden abgeschleppt. Personen kamen nicht zu Schaden. Warum der Wagen in Brand geriet, ermittelt die Polizei derzeit.

