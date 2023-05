Was zum DRK-Tag auf dem Schlossplatz geplant ist

Wolfenbüttel. Am 13. Mai veranstaltet das DRK auf dem Schlossplatz einen Aktionstag. Dabei will sich das Rote Kreuz sich nicht nur präsentieren

Nach zwei Monaten Vorbereitung befinden sich Aline Gauder und der Organisationskreis auf der Zielgeraden: Am Samstag, 13. Mai, startet um 10 Uhr der große Rotkreuz-Tag auf dem Wolfenbütteler Schlossplatz. Das berichtet der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). „Wir haben den internationalen Rotkreuz-Tag am 8. Mai zum Anlass genommen, endlich mal wieder unseren Kreisverband zu präsentieren“, wird Gauder zitiert. Doch die Veranstaltung, die bis 15 Uhr laufe, solle nicht nur eine reine Präsentation sein, heißt es. „Wir wollen all jene Einsatzstellen zeigen, in denen man sich ehrenamtlich engagieren kann – und auf diese Weise neue Freiwillige finden“, erklärt Gauder, die im Tagesgeschäft als Teamleiterin der Ehrenamtskoordination arbeitet.

Mehr als 20 Stände sind der Mitteilung zufolge auf dem Schlossplatz vorgesehen, mehr als 90 Personen aus Haupt- und Ehrenamt werden dabei sein. „Diese Mischung war uns wichtig, weil das Hauptamt über den Bedarf und die erforderlichen Qualifikationen sprechen kann – und die bisherigen Ehrenamtlichen besser in der Lage sind, über ihre Erfahrungen zu berichten“, wird Gauder zitiert.

Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und einen Mobilen Spieltreff

Und so sollen sich vor allem die DRK-Einrichtungen Eberts Hof/Tafel, die Flüchtlingshilfe sowie das Integrations- und Therapie-Zentrum mit ihren Einsatzbereichen präsentieren. Außerdem angekündigt werden das Kriseninterventionsteam und der Einsatzzug der Bereitschaft, der einige seiner Fahrzeuge zeigen will. Sämtliche Fachbereiche des DRK und seiner Tochtergesellschaften sollen vertreten sein sowie auch der Rettungsdienst, das Sozio-Med-Mobil sowie der Kreisverband mit einem Flohmarkt. Für die Versorgung gebe es einen Foodtruck sowie Kaffee und Kuchen. Die Erlöse des Festes kommen Gauder zufolge der Tafel zugute.

Für Kinder werden Schminken, eine Hüpfburg und ein Mobiler Spieltreff angekündigt. Die Erste Hilfe präsentiere sich gemeinsam mit Schülern des Schulsanitätsdienstes der IGS Wallstraße. „Wir haben bewusst kein konkretes Programm nach Uhrzeiten gestaffelt“, erklärt Gauder. „Es finden überall durchgehend Aktionen statt.“

Einzige Fixpunkte: Um 10.30 Uhr soll der Tag auf der Bühne am Brunnen eröffnet werden. Etwas später, heißt es, findet ebenfalls auf der Bühne die Ehrung der Hochwasserhelfer aus Wolfenbüttel statt. Aline Gauder erläutert, dass es sich nicht um einen Mitmach-Tag handele, sondern um eine Informationsveranstaltung mit gemütlichem Flair für Groß und Klein.

red

