Schulen und Autos: Sachbeschädigungen im Kreis Wolfenbüttel

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen mit einem Stein eine Fensterscheibe an einem Schulgebäude in der Wilhelm-Brandes-Straße in Wolfenbüttel eingeworfen und zudem einen auf dem Gelände stehenden Traktor beschädigt. Es entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise unter (05331) 9330.

Schäden an Sickter Schulkomplex

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag in Sickte an mehreren Stellen des Schulkomplexes sogenannte Tags aufgebracht und hierdurch einen Schaden in einer mittleren dreistelligen Höhe verursacht. Hinweise: (05305) 912180.

Reifen an Autos in Hornburg zerstochen

In mindestens drei bekannt gewordenen Fällen hatten die unbekannten Täter in Hornburg Reifen an abgestellten Fahrzeugen zerstochen und hierdurch einen Schaden von etwa 300 Euro verursacht. Zeugenhinweise sind an die Polizei Schladen unter (05335) 929660 zu richten.

