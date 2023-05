Kreis Wolfenbüttel: Leiche und Fenstersturz beschäftigt Polizei

Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Sonntag zu einem Wohnhaus in Sickte ausgerückt. Erste Hinweise deuten laut Polizei darauf hin, dass eine Frau nach einem Sturz aus einem höher gelegenen Fenster nicht unerheblich verletzt wurde und Hilfe benötigte. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht und operativ behandelt werden, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Nach ersten Befragungen von Zeugen und Auswertungen der Ermittlungsergebnisse ergab sich der Anfangsverdacht, dass der Ehemann des Opfers für den Sturz verantwortlich gewesen sein könnte. Nach ergänzenden Ermittlungen ließ sich dieser Verdacht sowie Haftgründe vorerst nicht weiter begründen. Er wurde zunächst wieder nach Hause entlassen.

Im Laufe des Sonntagvormittags wurde der Ehemann in einem Waldstück zwischen den Ortschaften Sickte und Cremlingen tot aufgefunden. Die Umstände deuten auf einen Suizid hin. Die Ermittlungen sowohl zum Fenstersturz des Opfers als auch des Suizids des Ehemannes dauern an. Wesentlicher Bestandteil der Ermittlungen wird sein, die jeweiligen Geschehensabläufe zu rekonstruieren.

Die Polizei berichtet grundsätzlich nicht über Suizide, muss jedoch in diesem konkreten Zusammenhang zwischen Tat und Suizid davon abweichen.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der Gefahr von Nachahmungstaten berichten wir in der Regel nicht über mögliche Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter (0800) 1110111 und (0800) 1110222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

