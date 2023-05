Dettum: Frontalzusammenstoß von zwei Pkw - Frau leicht verletzt

Dettum. Frontalzusammenstoß in Dettum, Unfallflucht in Salzdahlum und alkoholisierter Fahrer in Wolfenbüttel – Die Polizei-Nachrichten aus Wolfenbüttel.

In Dettum ist es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen (Symbolbild).

Am Samstagmittag sind gegen 11.46 Uhr zwei Pkw in der Wolfenbütteler Straße in Dettum frontal miteinander zusammengestoßen. Ein 68-jähriger Fahrer eines BMWs geriet aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem VW einer 47-Jährigen zusammen. Dabei verletzte sich die Frau leicht und musste anschließend vom Rettungsdienst behandelt werden, wie die Polizei mitteilt.

Beide Autos wurden bei dem Unfall so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt wurden. Der Schaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Unfallfahrer flieht in Salzdahlum

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchiert am Samstagnachmittag in der Zeit von 15 bis 15.20 Uhr in der Braunschweiger Straße in Salzdahlum einen geparkten VW Tiguan. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort.

An dem VW entstand ein geschätzter Schaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei hat Hinweise, dass es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben könnte, durch den der Unfall verursacht wurde. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 933-0 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Wolfenbüttel:

Alkoholisierter Fahrer in Wolfenbüttel unterwegs

Die Polizei Wolfenbüttel hat am Freitagabend im Bereich der Halchterschen Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Gegen 19.54 Uhr kontrollierten sie einen 52-jährigen Autofahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm wurde auch die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de