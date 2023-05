Einbruch in der Goslarschen Straße: Unbekannte Täter sind in Wolfenbüttel in einen Gastronomie-Betrieb eingebrochen (Symbolbild).

Polizei in Wolfenbüttel Wolfenbüttel: Einbruch in Restaurant in der Goslarschen Straße

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über ein Fenster in einen Gastronomiebetrieb in der Goslarschen Straße in Wolfenbüttel eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie dort Bargeld, wie die Polizei mitteilt.

Wie hoch der Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter (05331) 933-0.

Motorradfahrer kollidiert mit parkenden Autos und verletzt sich dabei

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 20-jähriger Motorradfahrer am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr mit seinem Motorrad in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße beim Anfahren vom Straßenrand nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit zwei parkenden Pkws.

Durch die Kollision verletzte sich der Motorradfahrer leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. Laut Polizei entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Mehr Nachrichten aus Wolfenbüttel:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de