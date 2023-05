Gespräch mit Bundesumweltministerin ins DGH Remlingen verlegt

Remlingen. Ministerin Steffi Lemke besucht das Atommülllager. Aufgrund des großen Interesses wird das Gespräch ins Dorfgemeinschaftshaus in Remlingen verlegt.

Die Schachtanlage Asse in Remlingen.

Der Austausch zwischen Kommunalvertreterinnen und -vertretern mit der Bundesumweltministerin Steffi Lemke am Donnerstag, 4. Mai, ab 15 Uhr wird aufgrund des großen Interesses räumlich verlegt. Er wird nicht in der Infostelle Asse, sondern im Dorfgemeinschaftshaus Remlingen, Zum Asseblick 20, stattfinden.

Der erste Besuch der Bundesumweltministerin in der Asse-Region war lange erwartet worden. Lemke plant auch, in das marode Atommülllager einzufahren, in dem einst 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem Atommüll eingelagert wurden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de