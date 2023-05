Feuerwehr-Biker zu Gast im Gärtnermuseum Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Jede Menge heiße Maschinen machten am Sonntag am Neuen Weg halt. Die Red Knights Germany 2 gaben sich im Gärtnermuseum die Ehre.

Am vergangenen Sonntag besuchten die Red Knights Germany 2 aus der Lessingstadt nach ihrer traditionellen „Puddingrunde“ das Gärtnermuseum. Wie das Museum am Neuen Weg berichtet, staunten die Ehrenamtlichen nicht schlecht, als die „fetten Bikes“ mit viel Chrom und einem satten Sound auf dem Gelände eintrafen. In Reih und Glied wurden die Motorräder vor dem Streckhof aufgestellt. Ein seltenes und zugleich wunderschönes Motiv, fanden die Mitarbeiter des Museums.

Geschäftsführer Andreas Meißler begrüßte die motorradfahrenden Feuerwehrleute mit ihrem Präsidenten Michael Pförtner und hielt einen kurzen Einführungsvortrag, bevor der selbst gebackene Puddingkuchen mit frisch gebrühtem Kaffee verzehrt wurde.

Die muntere Gruppe wurde dem Bericht des Museums zufolge außerdem von Doris Liefner, Rosi Isensee, Henning Kramer und Christian Hogrefe betreut und verlebte dank der Museumsführungen sowie der beliebten „Benzingespräche“ bei Sonnenschein im Außengelände kurzweilige Stunden. Für das Gärtnermuseum sei es eine besondere Freude gewesen, Gäste zu begrüßen, die gemeinnützige, wohltätige und soziale Organisationen und Stiftungen mit ihrem Engagement unterstützen.

