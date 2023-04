Schöppenstedt. Im Steinweg in Schöppenstedt zerstachen Unbekannte die Reifen zweier Autos. In Wolfenbüttel wurde der Lack eines Wagens zerkratzt.

Ein Auto steht mit platten Reifen in einer Straße. In Schöppenstedt hatten Unbekannte es auf zwei Autos abgesehen. (Symbolbild)

Polizei Wolfenbüttel Polizei: Reifen in Schöppenstedt zerstochen

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen haben Unbekannte in Schöppenstedt die Reifen zweier Autos zerstochen. Das berichtet die Polizei. Demnach parkten die Fahrzeuge im Steinweg. An einem schwarzen VW Polo wurden zwei Reifen, an einem Citroën C5 mit französischem Kennzeichen ein Reifen beschädigt.

Als Tatzeitraum ist die Zeit zwischen 17 und 7 Uhr angegeben. Hinweise gehen an die Polizeistation Schöppenstedt, telefonisch erreichbar unter (05332) 946540.

In Wolfenbüttel wiederum haben Unbekannte den Lack eines Autos zerkratzt. Die Tat geschah zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, in der Zickerickstraße. Der oder die Unbekannte zerkratzte den Bereich der Heckklappe eines parkenden blauen Ford Focus. In diesem Fall melden sich Hinweisgeber bei der Wolfenbütteler Polizei unter (05331) 9330.

