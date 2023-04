Bildung Anmeldung zur Einschulung – Die Termine in Wolfenbüttel

Die Anmeldung zur Einschulung für das Schuljahr 2024/2025 beginnt. Mit Beginn des neuen Schuljahres werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. September 2024 das sechste Lebensjahr vollendet haben sowie die Kinder, die bisher vom Schulbesuch zurückgestellt wurden. Das teilt die Stadt Wolfenbüttel mit. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können Kinder, die zu Beginn des Schuljahres noch nicht schulpflichtig sind, in die Schule aufgenommen werden, heißt es in der Mitteilung. Dafür müssten die Kinder, die für den Schulbesuch erforderliche körperliche und geistige Schulfähigkeit besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sein; diese Kinder würden mit der Aufnahme schulpflichtig.

Wohnsitz ist einem Schulbezirk zugeordnet

Grundsätzlich sei die Schule zuständig, in deren Schulbezirk die Erziehungsberechtigten wohnen, dort würden die Kinder von diesen angemeldet; im Bedarfsfall könnten die Erziehungsberechtigten/Sorgeberechtigten durch Anruf in der nächstgelegenen Grundschule erfahren, welchem Schulbezirk ihr Wohnsitz zugeordnet sei.

Fümmelse: Montag,15. Mai, 7.30 bis 14 Uhr.

Halchter: Mittwoch, 10. Mai, 8 bis 14 Uhr.

Groß Stöckheim: Dienstag, 16. Mai, die Uhrzeiten sind in der Schule zu erfragen, Telefonnummer (05331) 26233.

Salzdahlum: Freitag, 12. Mai, die Uhrzeiten sind in der Schule zu erfragen, Telefonnummer (05331) 72396.

Am Geitelplatz: Anmeldeunterlagen können auf der Internetseite der Schule unter „Downloads – Einschulung 2024“ heruntergeladen und bis zum 11. Mai an die Schule zurückgegeben werden.

Karlstraße: Dienstag, 16. Mai, ab 14 Uhr.

Wilhelm-Busch: Donnerstag, 11. Mai, 18 Uhr Elterninformationsabend, danach sind bis Ende Mai zeitlich flexible Anmeldungen möglich.

Wilhelm-Raabe: Dienstag, 2. Mai, 10 bis 12 Uhr; Mittwoch, 3. Mai, 12 bis 14 Uhr; Donnerstag, 4. Mai, 13 bis 16 Uhr; Freitag, 5. Mai, 8 bis 10 Uhr; Mittwoch, 7. Juni, 18.30 Uhr Elternabend.

Kinder katholischen Glaubens könnten, unabhängig von ihrem Wohnsitz, in der Grundschule Harztorwall angemeldet werden, die die Anmeldungen am Donnerstag, 27. April, von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr entgegennimmt. Zur Anmeldung müssen die amtlichen Sorgerechtsnachweise, mindestens aber die Geburtsurkunde, sowie ein Nachweis über einen Schutz gegen Masernerkrankungen mitgebracht werden.

