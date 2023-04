Wolfenbüttel: Einbruch in Imbiss – Täter nehmen Bargeld mit

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in die Räume eines Imbisses in Wolfenbüttel eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Die Täter schlugen demnach zwischen 22 Uhr abends und 8.30 Uhr morgens ein Fenster des Gebäudes in der Lindener Straße ein.

Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie vorgefundenes Bargeld – in noch unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Wolfenbütteler Polizei telefonisch unter (05331) 9330 auf.

red

