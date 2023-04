Wie Lotsen Eltern im Klinikum Wolfenbüttel unterstützen

Mit der Geburt eines Kindes verändert sich der Alltag der Eltern. Für einige ist das sehr herausfordernd. Hier setzt seit 2019 eine Kooperation der Fachstelle Frühe Hilfen des Landkreises Wolfenbüttel mit dem Städtischen Klinikum Wolfenbüttel an, um über die Angebote der Frühen Hilfen zu informieren und Eltern mit Unterstützungsbedarf frühzeitig zu erreichen. Diese Kooperation wird weitergeführt und zusätzlich wird das ambulante Angebot des Klinikums zur Hebammenversorgung – das Storchennest 51 – vom Landkreis mit 18.000 Euro gefördert. Darüber informieren Klinikum und Landkreis in einer Pressemitteilung.

„Die Zusammenarbeit mit der Fachstelle hat sich etabliert. Unser Team ist mittlerweile bezüglich des Themas sensibilisiert und auch die Abläufe haben sich so eingespielt und weiterentwickelt, dass wir nicht mehr nur von einer reinen Beratung, sondern von einem Lotsendienst sprechen können“, wird Klinik-Geschäftsführer Axel Burghardt zitiert. Bereits bei der Anmeldung zur Geburt könnten die werdenden Mütter Informationen oder eine Beratung anfordern. Klinik-Mitarbeiter würden auf Beratungsangebote hinweisen und auf psychosoziale Belastungen durch die Geburt achten. „Familien in schwierigen sozialen Lebenslagen benötigen oftmals eine intensive Zuwendung, die im Stationsalltag nur schwer zu leisten ist“, erklärt Burghardt laut Mitteilung. „Hier setzt das Angebot an. Es trägt somit auch zur Entlastung unseres ärztlichen und pflegerischen Dienstes bei.“

Jeden Montag und Freitag von 8 bis 10 Uhr ist Annette Scheffer, Leiterin des Teams der Frühen Hilfen, auf der Station als Ansprechpartnerin vor Ort. „In der Schwangerschaft, während der Geburt und in der ersten Zeit danach sind Hebammen die wichtigsten Begleiterinnen der Eltern“, wird sie zitiert. „Nicht alle Frauen finden eine nachsorgende Hebamme. Daher ist das Storchennest ein wichtiges Angebot.“

Der Lotsendienst ist laut Mitteilung im engen Austausch mit dem Team des Kreißsaals und den Pflegekräften auf der Station und bietet auch klinikinterne Schulungen an. Bei Bedarf fänden Termine auch außerhalb dieser Zeiten statt. Matthias Buhles, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, wird wie folgt zitiert: „Wir sehen einen zunehmenden Bedarf solcher Beratungsangebote, vor allem für junge Mütter ohne familiäre Unterstützung. Das niedrigschwellige Angebot ist eine Art Wegweiser im oftmals undurchsichtigen Informationsdschungel und dank koordinierter Abläufe unglaublich wertvoll.“

Lesen Sie mehr Artikel über Wolfenbüttel und Umgebung:

So war es beim Inklusionslauf in Neuerkerode

Polizeihubschrauber findet vermisste Seniorin in Wolfenbüttel

Ansturm auf neue Heizungsanlagen in Wolfenbüttel

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de