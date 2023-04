Mann übersieht Auto bei Wolfenbüttel – Unfall mit Verletzter

Wolfenbüttel. Die Polizei erwischt einen Mann, der mit 1,37 Promille am Steuer sitzt. Eine Frau wird Opfer von Betrügern. Der Polizei-Überblick für Wolfenbüttel.

Eine 74-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem Unfall gekommen ist es am Donnerstagmittag an der Autobahnabfahrt Wolfenbüttel-West. Das teilt die Polizei mit. Demnach wollte ein 67-jähriger Autofahrer auf die Kreisstraße 90 biegen, als er das Auto eines 76-Jährigen aus Richtung Adersheim übersah. Es krachte – eine 74-Beifahrerin verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Mann mit 1,37 Promille am Steuer

Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel hat am Donnerstagabend gegen 21 Uhr einen 69-jährigen Autofahrer kontrolliert, teilt die Polizei mit. Der Fahrer sei zuvor mit seinem Auto in der Rembrandtstraße in Wolfenbüttel unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest – ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille, schreibt die Polizei. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt, heißt es abschließend.

Seniorin wird Opfer eines Betruges

Eine 83-jährige Wolfenbüttelerin ist am Donnerstag Opfer eines Betruges geworden, teilt die Polizei mit. Sie schildert die Betrugsmasche: Eine weibliche Stimme meldete sich mit weinerlicher Stimme und gab vor, die Tochter der 83-Jährigen zu sein. Sie hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und wäre nun im Gefängnis. Kurze Zeit später kontaktierte dann eine männliche Person die 83-Jährige kontaktiert und sich als Polizeibeamter aus Braunschweig ausgegeben. Auch er berichtete von einem Verkehrsunfall – und erklärte, dass eine Kaution notwendig wäre, um die Tochter aus dem Gefängnis zu holen. Diese würde in bar abgeholt.

Daraufhin suchte eine unbekannte Person die 83-Jährige auf und holte das Bargeld ab. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro, schreibt die Polizei.

Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen und gibt folgende Tipps:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

