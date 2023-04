Unbekannte brechen in Wolfenbütteler Fahrschule ein

Wolfenbüttel. Außerdem brechen Täter in einen Gastrobetrieb in der Kommißstraße ein. In Denkte zerkratzen Unbekannte Auto. Der Überblick für Wolfenbüttel.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Fahrschule in Wolfenbüttel eingebrochen, teilt die Polizei mit. Demnach haben sie gewaltsam ein Fenster in der Kannengießerstraße geöffnet und das Gebäude betreten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde nichts entwendet. Zum entstandenen Sachschaden kann sie keine Angaben machen.

Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es einen Einbruch in einen Gastronomiebetrieb in der Kommißstraße gegeben, heißt es im Polizei-Report. Dort haben die Täter Bargeld gestohlen, berichtet die Polizei. Nun ermittelt die Polizei, ob die beiden Taten zusammenhängen. Hinweise: 05331 9330.

Unbekannte zerkratzen Lack in Denkte

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 23.45 Uhr, und Mittwoch, 14.30 Uhr, den Lack von zwei parkenden Autos in Denkte zerkratzt. Betroffen waren laut Polizei ein grüner VW Golf und ein schwarzer VW Passat in der Straße Hoher Weg. Hinweise: 05331 9330.

