Regionalverband fördert Projekte zu Klima und Radmobilität

„Wer hat eine Idee, um Klimaschutz und Radmobilität voranzutreiben?“, fragt der Regionalverband Großraum Braunschweig in einer Pressemitteilung. Der Hintergrund: Die Förderprogramme „Klimafreundlich leben“ und „Rauf aufs Rad“ des Regionalverbands umfassen insgesamt 100.000 Euro und unterstützen Projekte aus den Bereichen Klimaschutz und Radmobilität. Sie wenden sich an Kommunen, Vereine, Initiativen oder auch einzelne Bürgerinnen und Bürger und haben je 50.000 Euro im Fördertopf. Nur noch bis zum 30. April 2023 können Projektskizzen eingereicht werden.

Von der Umgestaltung von Steingärten bis zum Werkzeugverleih

Wie ein Projekt im Bereich „Klimafreundlich leben“ aussehen könnte? Nachhaltige Kreislaufwirtschaft, klimafreundliche Alltagshandlungen, Konsumverringerung – hinter diesen Begriffen hätten sich in den vergangenen beiden Jahren vielfältige Projekte versammelt, schreibt der Regionalverband. Die Projekte seien gefördert worden, weil sie Menschen zu ressourcenschonenden Lebensweisen in Workshops informiert (z.B. Workshops zur „Klimafreundlichen Umgestaltung von Steingärten“) oder mit gemeinschaftlichen Anschaffungen unterstützt hätten (z.B. Werkzeugverleih in der Veränder.Bar in Wolfenbüttel).

Ideen sollen Alltagsradverkehr und Freizeit-Radnutzung fördern

Das Förderprogramm „Rauf aufs Rad“ werde auch im fünften Jahr Aktionen und Projekten rund ums Fahrradfahren den vielleicht entscheidenden finanziellen Anstoß geben. Die Ideen sollten den regionalen Alltagsradverkehr als auch die Freizeitnutzung des Fahrrads vorantreiben. Stadtradeln in Seesen und Gifhorn, LANDpartie im Landkreis Wolfenbüttel, eine Kinder-Fahrradreise von Edemissen an die Ostsee – dies sind drei Projekte aus 2022, die vom Regionalverband mit Beträgen bis zu 10.000 Euro gefördert wurden.

Wer sich für sein Projekt 2023 bewerben möchte, muss seine Idee bis zum 30. April 2023 einreichen. Weitere Informationen zu den beiden Förderprogrammen des Regionalverbands sind online zu finden unter: www.regionalverband-braunschweig.de/foerdern2023

red

