Wolfenbütteler Schüler beeindruckt von New York und Texas

Wolfenbüttel. „Alles ist größer in Texas“ heißt es in einer Redensart aus dem US-Bundesstaat. Austauschschüler des THG Wolfenbüttel konnten sich davon überzeugen.

Als die Schüler des zwölften Jahrgangs am Theodor-Heuss-Gymnasium erfuhren, dass der Austausch mit der Partnerschule in Texas, der zuletzt wegen Corona ausfallen musste, nun doch noch nachgeholt werden sollte, war die Freude groß. Das berichten die Wolfenbütteler Gymnasiastinnen Tasja Herda, Leonie Brasche und Elisabeth Grabenhorst in einem Artikel über den Austausch. „Nach mehreren Vorbereitungstreffen mit den Lehrkräften Martina Knauer und Christopher Bruns machte sich die Gruppe in der Nacht zum 17. März voller Neugier und Spannung auf den Weg“, heißt es weiter. Zuerst standen zwei Tage Sightseeing in New York auf dem Programm, wo die 13 Schüler mit ihren Lehrern die Stadt größtenteils zu Fuß erkundeten. Neben der Freiheitsstatue und der Aussichtsplattform des Rockefeller Centers beeindruckte alle vor allem das 9/11 Memorial bei Ground Zero, berichten die Schülerinnen. Auch wenn die Jugendlichen das verstörende Ereignis nicht selbst erlebt hätten, habe das Denkmal einen tiefen Eindruck gemacht.

Riesiges Schulgebäude

„Als es dann nach Flower Mound bei Dallas zu den Gastfamilien ging, waren alle sehr aufgeregt. Schließlich ist es nicht immer einfach, sich aus der eigenen Komfortzone zu begeben und sich in eine völlig fremde Familie zu integrieren“, schreiben die Schülerinnen. „Aber das herzliche Willkommen in der Marcus High School und bei den Gastfamilien ließ die Gäste ihre Bedenken und anfängliches Heimweh schnell vergessen.“ Schnell habe die Austauschgruppe wahrgenommen, wie anders der amerikanische Lebensstil und Schulalltag seien. Auf den Nationalstolz wurden sie durch die vielen Flaggen und die tägliche Ehrung der heimischen Flagge in der Schule aufmerksam, heißt es. Neu war für sie auch, dass das Schulgebäude für 3000 Schüler um ein Vielfaches größer als das eigene war.

Den Unterricht hätten die Schüler als lockerer und weniger förmlich erlebt, während aber die Regeln für das Schulleben aufgrund von Sicherheitsbestimmungen wesentlich strikter gewesen seien. Spannend sei neben dem Schulalltag auch gewesen, dass die Schüler auch in die texanische Kultur eintauchen konnten, etwa beim Rodeo.

Wiedersehen im Juni

„Nach dem typisch texanischen Farewell-Barbecue ging es nach zwei Wochen zurück nach Deutschland – im Gepäck unzählige schöne, spannende und bereichernde Erfahrungen und Freundschaften“, heißt es in dem Bericht weiter. „Nun gilt es, den Aufenthalt der amerikanischen Gruppe im Juni in Deutschland zu planen. Auf ein Wiedersehen freuen sich schon jetzt beide Seiten sehr.“

