Menü für 2,50 Euro in den Mensen für alle Studenten

Der SPD-Landtagsabgeordnete Jan Schröder hat sich mit dem Geschäftsführer des Studierendenwerks Ost-Niedersachsen, Sönke Nimz, getroffen, um sich vor Ort über die Situation der Studenten zu informieren. Die SPD-geführte Landesregierung hatte Ende vorigen Jahres auf die stark gestiegenen Preise reagiert und den Studierendenwerken insgesamt 30 Millionen Euro bereitgestellt. „Das Geld ist schnell geflossen und kommt hier vor Ort an“, konnte Schröder nach seinem Besuch in der hiesigen Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften berichten.

11 Millionen

Insgesamt 11 Millionen Euro Fördermittel kamen beim größten niedersächsischen Studierendenwerk an, dessen Zuständigkeitsbereich sich über die komplette Ost-Niedersächsische Region erstreckt. Dank dieser Fördermittel kann nunmehr für alle Studenten in den Mensen ein sogenanntes „Niedersachsenmenü“ angeboten werden – für den Preis von 2,50 Euro. Auch konnte der Notfonds für Studenten finanziell aufgestockt werden, aus dem Studenten, die kurzfristig in finanzielle Schwierigkeiten geraten, geholfen werden kann.

Größte Herausforderung

Die größte Herausforderung der kommenden Zeit sei laut Nimz die Sanierung der Studentenwohnheime, heißt es in der Pressemitteilung der SPD. Das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Programm „junges Wohnen“, das zusätzliche Fördermittel für den Aus-, Neu- oder Umbau von Wohnheimen bereitstellt, zeige aber, dass die Politik die richtigen Lösungsansätze verfolge. Auch bereite Nimz Sorge, dass die Zahl der Studenten in Niedersachsen rückläufig sei. Alles in allem sei die Lage der Studierendenwerke jedoch stabil. Die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Wissenschaftsministerium klappe ebenso gut wie die Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfenbüttel. Auch Schröder, der neben seiner Landtagstätigkeit auch den Ratsvorsitz der Stadt Wolfenbüttel innehat, bestätigte die gute und konstruktive Zusammenarbeit und betonte den Mehrwert des Hochschulstandortes für die Stadt Wolfenbüttel. „Es ist beeindruckend zu erfahren, in welchem Umfang sich die Mitarbeiter des Studierendenwerks für die jungen Menschen einsetzen.“

red

