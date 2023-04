Heimatmuseum Hornburg zeigt „Alles Paletti“

Hornburg. Mit der Vernissage startet das Heimatmuseum in die diesjährige Saison. Wie diese lief, steht in dem Artikel

54 Gäste kamen zur Vernissage der Ausstellung „Alles Paletti“ von Regina Geermann ins Heimatmuseum Hornburg. Mit der Vernissage startet das Heimatmuseum in die diesjährige Saison. Susanne Kühne, Vorsitzende des Förderkreises Heimatmuseum Hornburg, hob bei der Begrüßung den langen Atem der Künstlerin hervor. Durch diverse Umstände in den vergangenen Jahren habe Regina Geermann insgesamt fünf Jahre warten müssen, um in der Hornburger Museumsgalerie ihre Werke ausstellen zu können. Das Museum werde ehrenamtlich geführt; in diesem Jahr würden probeweise keine Eintrittsgelder erhoben. Der Förderkreis freue sich daher über Spenden.

Regine Geermann begann ihre Vorstellung mit einem Lied. Danach erzählte die in Wendeburg geborene Künstlerin, dass sie schon als Kind gern malte. Dennoch blieb die Malerei für die gelernte Bankkauffrau stets ein Hobby. Zwischen ihrer ersten und zweiten Mal-Phase lagen 17 Jahre, in denen sie sich der Familie widmete. In den Jahren hat Regina Geermann mit verschiedenen Techniken und Stilrichtungen experimentiert. Dies spiegelt sich auch in den rund 50 ausgestellten Werken wider. Die Gäste der Vernissage konnten auf einer leeren Leinwand ihre Lieblingsbilder aufschreiben und machten davon auch Gebrauch. Die Künstlerin interessiert sich immer auch dafür, was die Betrachter der Bilder von diesen halten und welche ihnen gefallen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Ausstellung in der Museumsgalerie Hornburg kann bis zum 14. Mai zu den Öffnungszeiten Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 16 Uhr besichtigt werden.

