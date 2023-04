Schöppenstedt: Auto kracht frontal in Hauswand

In der Schöppenstedter Bahnhofstraße ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto frontal in eine Hauswand gefahren. Die Polizei traf die 33-jährige Autofahrerin gegen 1.45 Uhr noch in der Nähe an.

Die Frau hatte versucht, sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen, berichtet die Polizei: „Bei dem Fluchtversuch wendete sie in einer Grundstückszufahrt – hierbei beschädigte sie einen dort abgestellten Pkw und eine Steinmauer.“

Während der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Polizisten „deutliche, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen“ bei der 33-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Unfallflucht in Wolfenbüttel – Auto in Ringstraße beschädigt

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht sucht die Wolfenbütteler Polizei Zeugen. Am Freitag, gegen 20 Uhr, stellte der Halter eines weißen VW Passat seinen Wagen in der Ringstraße ab – in Höhe der Hausnummer 16. Am Samstag, gegen 13.50 Uhr, musste er feststellen, dass das Heck des Autos beschädigt war.

Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von Ort und Stelle entfernt – und sich nicht weiter um die Schadensregulierung gekümmert. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet – und bittet um Zeugenhinweise unter (05331) 9330.

red

