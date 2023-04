Unbekannte stehlen Pedelec aus Wolfenbütteler Garage

Wolfenbüttel. In der Martin-Luther-Straße sind Unbekannte in eine Garage eingebrochen – und haben ein Pedelec gestohlen. Der Polizei-Überblick für Wolfenbüttel.

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh in eine Garage in der Martin-Luther-Straße in Wolfenbüttel eingebrochen. Daraus stahlen sie laut Polizei ein abgestelltes Pedelec. Der Wert des Fahrrads der Marke KTM liegt bei etwa 3000 Euro.

Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen 18.50 Uhr am Abend und 7.45 Uhr am Morgen in Betracht. Hinweise gehen an die Wolfenbütteler Polizei – telefonisch erreichbar unter (05331) 9330.

Wolfenbüttel: Autofahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Während einer Verkehrskontrolle ist der Wolfenbütteler Polizei am Donnerstag gegen 21.55 Uhr ein betrunkener Autofahrer aufgefallen. Die Beamten stoppten den Mann in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Ein Alkoholtest bei dem 42-Jährigen ergab einen Wert von 1,25 Promille.

„Zudem ist der 42-Jährige nicht in Besitz eines Führerscheins“, erklärt die Polizei weiter. Sie ordnete am Donnerstagabend eine Blutprobenentnahme an, untersagte die Weiterfahrt und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

red

