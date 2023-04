Baumschnitt: Alles Wichtige zur Abholung in Schladen-Werla

Schladen. Wer in der Gemeinde Schladen-Werla Baumschnitt aus dem Garten entsorgen lassen will, hat dazu jetzt die Möglichkeit. Was man dabei beachten muss.

Die Gemeinde Schladen-Werla informiert über die anstehende Baumschnittsammlung des Landkreises Wolfenbüttel. Die Abfuhr findet demnach in Schladen, Beuchte, Wehre, Isingerode sowie in Gielde, Hornburg und Werlaburgdorf am Freitag, 14. April, ab 6.30 Uhr statt. Gartenbesitzer, die ihren Baumschnitt aus dem Garten nicht oder nicht vollständig kompostieren, können ihn an diesem Termin kostenlos zur Abfuhr bereitstellen.

Nicht mitgenommen werden der Ankündigung zufolge Baumstämme und dicke Äste mit einem Durchmesser von mehr als zehn Zentimetern. In Säcken verpacktes Material wie Laub oder Rasen und loser Baumschnitt werden ebenfalls nicht mitgenommen. Es erfolgt eine Straßensammlung, der Baumschnitt kann also am Straßenrand bereitgestellt werden.

Die Müllfahrzeuge fahren die Straßen ab und sammeln die Abfälle ein. Laut Mitteilung ist hierbei zu beachten, dass der Baumschnittgebündelt werden muss. Der Bunddurchmesser sollte nicht größer als 50 Zentimeter, die Bundlänge nicht größer als 1,50 Meter sein (kein Bindematerial aus Draht oder Kunststoff verwenden). Die maximale Abholmenge je Grundstück beträgt drei Kubikmeter. Weitere Informationen: www.alw-wf.de.

red

