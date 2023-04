Blaulicht Wolfenbüttel Dieb trickst Seniorin in Sickte aus

Am Mittwochvormittag hat ein bislang unbekannter Täter eine 82-jährigen Seniorin in Sickte ausgetrickst, teilt die Polizei mit. Demnach klingelte er gegen 9.15 Uhr am Buchenweg unter dem Vorwand, Bücher kaufen zu wollen.

Dieb gibt vor, Bücher kaufen zu wollen

In der Wohnung der Seniorin nutzte der Täter dann offenbar eine günstige Gelegenheit aus und entwendete Bargeld und Schmuck, schreibt die Polizei. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst, als der Täter das Haus verlassen hatte.

Laut Polizei ist der Täter ein Mann mit kurzen Haaren. Er habe eine Jeans und dunkle Oberbekleidung getragen. Hinweise: 05331 9330.

