Mobilität auf dem Lande Fahrradverleih am Elm steuert mit neuer App Richtung Zukunft

Auf mehrere Verbesserungen können sich die Nutzerinnen und Nutzer des ökosozialen Fahrradverleihs Landradl am westlichen Elmrand freuen. Die wichtigste Nachricht verkündet Landradl gleich zu Beginn seiner Pressemitteilung: Auch nach dem Ende der Förderung durch das Bundeslandwirtschaftsministerium und die Trägerschaft durch das Büro Merkwatt gehe der Verleih nahtlos weiter – dank zahlreicher Ehrenamtlicherdes VereinsElm mobil (Elmo).

Möglich geworden sei dies durch zahlreiche Spenden sowie neue Fördergeber: Die Stiftung Zukunftsfonds Asse ermöglichte Elmo die Übernahme der bereits vorhandenen Fahrräder, Merkwatt schenkte dem Verein die Verleihstationen und weitere Ausstattung. Die Braunschweiger Eckensberger-Stiftung wiederum finanzierte das inklusive Dreirad für Menschen, die mit einem Zweirad nicht zurechtkommen. Außerdem konnte Elmo den Landradl-Fahrzeugpark dank des Löwenfonds der Braunschweigischen Landessparkasse um ein Lastenrad erweitern. Interessenten können sich dieses Fahrrad an der Station in Lucklum ausleihen.

Elmo-Mitglieder fahren günstiger

„Offenbar wird die Kombination aus ökologischen und sozialen Vorteilen für den ländlichen Raum erkannt und gewürdigt“, freut sich der Elmo-Vorsitzende Volker Kremer über die breite Unterstützung. Einen kleinen Beitrag tragen künftig auch die Nutzerinnen und Nutzer. „Der Grundgedanke ist, dass niemand aus finanziellen Gründen auf die Pedelecs und Lastenräder verzichten muss“, sagt Helmut Nieder, der für Elmo die Organisation von Landradl koordiniert. Unabhängig vom Fahrradtyp kostet die erste Stunde 50, jede weitere Viertelstunde 13 Cent – zu zahlen über die App. „Wir hoffen allerdings sehr, dass die meisten Nutzer und Nutzerinnen das Jahresabo für 70 Euro in Anspruch nehmen. Dann ersparen wir uns die für jeden Einzelfall zu entrichtende Gebühr für den Finanzdienstleister, stattdessen geht das ganze Geld als gesicherte Einnahmen an Elmo.“ Elmo-Mitglieder zahlen sogar nur 50 Euro.

Die größte Änderung bei Landradl am Elm sei laut der Mitteilung die App: Seit Mitte März ist die Software Moqo im Einsatz. Sie biete die Möglichkeit, Fahrräder im Voraus buchen zu können – das hätten sich viele Nutzer bereits lange erhofft. Auf elm-mobil.de wird die Benutzung der App im Detail erklärt.

Kommunen übernehmen zunehmend Verantwortung

Bislang verfügt Landradl über Verleihstationen in Erkerode, Veltheim, Lucklum und Evessen. Doch dabei soll es nicht bleiben. „Aus mehreren Nachbardörfern gibt es den Wunsch, sich dem System mit eigenen Fahrrädern und Stationen anzuschließen“, sagt Volker Kremer. „Wir freuen uns darüber und unterstützen solche Initiativen gern. Entscheidend ist immer, dass sich vor Ort ein paar Menschen längerfristig engagieren wollen und dass eine Finanzierung für Fahrräder und Station gefunden wird. Wir erleben, dass sich dabei zunehmend auch die Kommunen in der Verantwortung sehen.“ Da Landradl ein Baustein der Daseinsvorsorge und des Klimaschutzes sei, wäre das nur angemessen, so Kremer.

