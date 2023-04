Wolfenbüttel. Ab Donnerstag wird die Zufahrt zum Oderwanderweg zwischen Halchter und Adersheim gesperrt. Zu viele Unfälle seien passiert, so die Unfallkommission.

Mehrere Unfälle am Oderwanderweg haben dazu geführt, dass die Zufahrt von der L 495 für Kraftfahrzeuge gesperrt wird.

Verkehr in Wolfenbüttel Zufahrt zum Oderwanderweg ist für Autos tabu

In den Oderwanderweg dürfen Fahrzeuge ab Donnerstag nicht mehr einbiegen, teilt die Polizei mit. Laut Mitteilung wird die Zufahrt von der Landesstraße 495 zwischen Halchter und Adersheim dauerhaft gesperrt. Lediglich Radfahrer sowie der land- und forstwirtschaftliche Verkehr dürfen den Weg nutzen.

In den vergangenen zwei Jahren gab es sieben Unfälle

Die Unfallkommission des Landkreises Wolfenbüttel hat sich laut Mitteilung zu der Sperrung entschlossen, weil es in den vergangenen Jahren viele Abbiege-Unfälle gegeben hat. 22 solcher Unfälle hat es demnach seit 2011 gegeben – mit insgesamt 13 Verletzten. „Allein in den Jahren 2020 bis 2022 kam es zu sieben Unfällen, darunter vier mit leichtverletzten Personen“, heißt es. Die Polizei kündigt an, den Weg zu kontrollieren.

red

