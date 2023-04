Mann widersetzt sich Polizei nach Zaun-Unfall in Wolfenbüttel

In Wolfenbüttel wurde ein Mann bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen verletzt.

Einen Atemalkoholwert von 1,84 Promille soll laut Polizei ein 35-Jähriger in Wolfenbüttel gehabt haben, als er mit seinem Auto in der Ahlumer Straße gegen drei Autos, einen Hydranten und einen Zaun gekracht war. Bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr habe sich der Mann leicht verletzt. Gegenüber der Polizei habe er Widerstand geleistet, eine Blutprobe habe unter Zwang stattfinden müssen. Laut Mitteilung haben Polizisten den Mann außerdem durchsucht und dabei illegale Betäubungsmittel gefunden. Im Anschluss sei er zur Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam gekommen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, heißt es abschließend.

Mann will Discounter-Mitarbeiterin schlagen

Ein der Polizei bekannter 43-Jähriger hat am Samstag in Wolfenbüttel versucht, eine Discounter-Mitarbeiterin zu schlagen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 18.45 Uhr wollte der Mann laut Mitteilung mit Diebesgut – zwei Flaschen Rum und Weinbrand – das Geschäft verlassen. Die Frau habe ihn gestellt – er habe sie beleidigt und versucht, sie zu schlagen. Der 43-Jährige sei daraufhin geflohen, doch Polizisten konnten ihn stellen. Der Mann sei festgenommen worden. Die Polizei leitete laut Mitteilung ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

Drei Verkehrsunfälle im Kreis Wolfenbüttel – Alkohol und Medikamente im Spiel

„Glück im Unglück hatte ein 22-jähriger Mann aus Goslar“, schreibt die Polizei. Der sei am Samstag gegen 14 Uhr bei der Fahrt von Dorstadt nach Heiningen am Steuer eingeschlafen. Dadurch sei er von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei verletzte er sich leicht. „Da der Mann vor Fahrtantritt Medikamente zu sich genommen hatte, wurde ihm zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen“, heißt es. Der Führerschein sei sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

58-Jähriger flieht in Schöppenstedt nach Unfall

Auch in Schöppenstedt haben Polizisten am Samstag ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet, schreibt die Polizei. Ein 58-Jähriger war laut Mitteilung gegen 19.40 Uhr in der Schöppenstedter Jasperstraße beim Ausparken gegen ein anderes Auto gekommen. Daraufhin sei er von der Unfallstelle geflüchtet. Polizisten trafen ihn schließlich in der Bahnhofstraße an. Ein Alcotest bei dem Mann habe einen Atemalkoholwert von 1,05 Promille ergeben. Daraufhin seien dem Mann zwei Blutproben entnommen worden und der Führerschein sichergestellt.

