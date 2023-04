Strohballen brennen im Kreis Wolfenbüttel – Brandstiftung?

Vahlberg. In Semmenstedt wollte jemand Milchkannen stehlen. In Erkerode verschwindet ein Auto. Der Blaulicht-Überblick für Wolfenbüttel.

Mehrere Strohballen sind am Samstagmorgen um zirka 1.50 Uhr in Vahlberg in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, lagerten sie an einem Feldweg. Brandstiftung kann die Polizei nicht ausschließen.

Unbekannter hat es in Semmenstedt auf Milchkannen abgesehen

Zwei Milchkannen wollte ein Unbekannter laut Polizei am Freitag gegen 14 Uhr in Semmenstedt stehlen. Gegen 14 Uhr soll er in der Straße Im Wiesengrund ein Gartengrundstück betreten und die Kannen genommen haben. Mit den Milchkannen in der Hand sei er von einem Zeugen angesprochen worden. Daraufhin sei der Unbekannte ohne Milchkannen in einem Volkswagen Crafter davongefahren.

Täter stehlen VW Golf in Erkerode

Einen Einbruch hat es in der Nach zu Freitag in Erkerode gegeben, schreibt die Polizei. Demnach sollen Unbekannte in der Straße Am Hohen Kamp zunächst in ein Wohngebäude eingedrungen sein und Gegenstände gestohlen haben – auch einen Auto-Schlüssel zu einem Volkswagen Golf, der am Haus parkte. Das Auto wurde daraufhin ebenfalls entwendet, so die Polizei.

Unfallflucht in Erkerode – Mercedes fährt gegen parkendes Auto

Am Freitagmorgen gegen 5.05 Uhr hat laut Polizei ein Zeuge beobachtet, wie ein Mercedes Vito in der Reitlingstraße gegen einen geparkten Volkswagen stieß – und dann davonfuhr. An dem geparkten Auto entstand ein erheblicher Sachschaden, heißt es. „Die Ermittlungen zum Kennzeichen des Verursachers dauern an“, schreibt die Polizei.

Mann lässt Geldbörse im Supermarkt liegen – Unbekannter stiehlt sie

Am Freitagmittag soll laut Polizei ein 75-Jähriger seine Geldbörse in einem Schöppenstedter Supermarkt auf einer Kühltruhe liegen gelassen haben. Als er das an der Kasse bemerkt habe, sei er zurück gegangen auf der Suche nach der Börse. Die sei verschwunden gewesen. Eine Mitarbeiterin habe beobachtet, dass eine Frau das Portemonnaie weggenommen hat.

