Drei Personen verletzen sich bei Unfall in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Zum Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag in Wolfenbüttel gekommen. Laut Polizei musste ein 28-Jähriger mit seinem Auto anhalten. Der Autofahrer hinter ihm bremste rechtzeitig ab, doch eine 24-jährige Autofahrerin hat die Situation laut Polizei aus Unachtsamkeit zu spät erfasst und fuhr auf das zweite Fahrzeug auf. Die Wucht des Aufpralls schob die beiden Autos gegen den Wagen des 28-Jährigen. Dabei wurden alle drei Fahrer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in das städtische Klinikum. Die Polizei beziffert den Schaden mit 14.000 Euro.

Unbekannte beschädigen Autos in Schandelah

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Schandelah drei parkende Autos durch unbekannte Täter beschädigt. In der Oststraße wurde eine Heckscheibe eingeschlagen. In der Eckernkampstraße wurde an zwei Fahrzeugen jeweils ein Reifen zerstochen.

Einbruch in Schule in Schandelah

Außerdem sind in der Nacht zu Donnerstag Unbekannte in eine Schule in der Poststraße in Schandelah eingebrochen. Laut Polizei sind sie gewaltsam über eine Tür eingedrungen. Ob etwas gestohlen wurde, kann die Polizei nicht sagen. Sie schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. Ob zwischen den verschiedenen Taten ein Zusammenhang hergestellt werden kann, müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben. Hinweise: 05331 9330.

