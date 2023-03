Wo Jugendliche mitgestalten können

Wolfenbüttel. Das Jugendparlament ist eine Institution, in der Schülerinnen und Schüler auf politische Themen Einfluss nehmen. Am THG wurde nun darüber informiert.

Seit über zwölf Jahren gibt es mittlerweile das Jugendparlament (Jupa) in Wolfenbüttel, das Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich für ihre Interessen in unserer Stadt einzusetzen und sich in unterschiedlichen Projekten in das politische kommunale Geschehen einzubringen. Am Theodor-Heuss-Gymnasium wurde nun noch einmal ausführlich über das Jupa informiert, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Die Vertreterinnen und Vertreter des Jupa, das einmal im Moment zu einer großen Sitzung in der Stadtjugendpflege zusammenkommt und bei dem regelmäßig auch Schülerinnen und Schüler des THG sehr engagiert mitarbeiten würden, werden alle zwei Jahre an den weiterführenden Schulen in Wolfenbüttel gewählt. In verschiedenen Arbeitsgruppen seien in den vergangenen Jahren zahlreiche erfolgreiche Aktionen und Projekte gestartet, zum Beispiel zum Klimaschutz, zum Radverkehr in der Stadt oder zur Einführung von Recyclingpapier in den Schulen.

Besuch in der Schule

Welche Aufgaben das Jugendparlament hat, wie sich die Schülerinnen und Schüler innerhalb ihrer Gemeinde engagieren und wohin sie sich mit ihren Fragen und Problemen wenden können – all diese Fragen beantwortete Tim Korbes, Begleiter des Jugendparlaments bei der örtlichen Stadtjugendpflege, THG-Schülerinnen und -Schülern einer 8. Klasse, in der im Politikunterricht das Thema „Gemeinde“ behandelt wurde, bei einem Besuch in der Schule.

Der lebensnahe Einblick in die Arbeit des Jupa sei bei den Jugendlichen auf großes Interesse gestoßen, berichtet die Schule, die hofft, dass dieser niedrigschwellige Weg vielleicht einige motiviere, sich für das Jupa aufstellen zu lassen oder sich als Berater einzubringen.

