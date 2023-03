An diesem Wochenende ist wieder „AssePutz“

An diesem Wochenende, 25./26. März, lädt der Heimat- und Verkehrsverein Asse (HVA) wieder zum „AssePutz“ ein. Spaziergänger und Wanderer, die sich dann in der Asse aufhalten, können den eingesammelten Müll anschließend in die dafür vom Landkreis Wolfenbüttel aufgestellten Container entsorgen.

Die Container befinden sich am Groß Denkter Sportplatz, in Wittmar am Kaffeegarten vor der ehemaligen Assewirtschaft und in Remlingen an der Zufahrt zur Schachtanlage Asse II. Es können sich auch kleine Gruppen bilden, die sich dann gemeinsam auf den Weg machen. Die Auswahl der Wege und der Zeitpunkt des Loswanderns können individuell bestimmt werden.

Bismarckturm wieder geöffnet

Der HVA weist außerdem darauf hin, dass der Bismarckturm nach der Winterpause ab diesem Samstag wieder geöffnet ist.

Am Sonntag wird der HVA von 11.30 bis 13.30 Uhr vor der ehemaligen Assewirtschaft in Wittmar mit einem kleinen Pavillon stehen. Dort kann man sich bei einer kleinen Stärkung zu einem Plausch treffen.

red

