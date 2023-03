Wolfenbüttel: Unbekannter schlägt 62-Jährigem ins Gesicht

Die Polizei in Wolfenbüttel sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der am 13. März einen 62-Jährigen verletzt hat. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. In der Wolfenbütteler Innenstadt sind am 13. März ein Unbekannter und ein 62-Jähriger in einen Streit geraten. Die Polizei bittet um Hinweise.