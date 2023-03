Petra Penning ist neue AMJ-Generalsekretärin in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Der Arbeitskreis Musik in der Jugend, bekannt für das Chorfestival Eurotreff, holt die Musikwissenschaftlerin aus Quedlinburg an Bord.

Karl Ermert, Ehrenvorsitzender des AMJ, begrüßte Petra Penning als neue Generalsekretärin des Vereins, der in Wolfenbüttel den Eurotreff organisiert.

Der Vorstand des Arbeitskreises Musik in der Jugend e.V. (AMJ) hat Petra Penning aus Quedlinburg zur neuen Generalsekretärin berufen. Wie der AMJ mitteilt, hat sie ihren Dienst am 1. März 2023 begonnen.

Zu den Aufgaben der Generalsekretärin gehören laut Arbeitskreis die Leitung der Bundesgeschäftsstelle in Wolfenbüttel und die Geschäftsführung des Verbandes. Dazu zählen unter anderem die Weiterentwicklung des Arbeitsprogramms und die Vertretung des AMJ gegenüber Öffentlichkeit, Politik und in der Szene der Kulturverbände.

Erfahrung auf Kreuzfahrten und im Kloster

In Wolfenbüttel und der Region ist der AMJ vor allem durch das Internationale Kinder- und Jugendchorfestival Eurotreff bekannt.

Petra Penning, 1983 in Franken geboren, studierte Historische Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Philosophie in Bamberg und Würzburg und legte ihre Magisterprüfung 2009 ab. Zu ihren beruflichen Stationen gehörten unter anderem die Organisation von Showprogrammen auf Kreuzfahrtschiffen und dort auch die Tätigkeit als Pianistin, freiberufliche Tätigkeiten als Chorleiterin und Klavierlehrerin und als nebenberufliche Organistin. Zuletzt war sie seit 2017 bei der Landesmusikakademie Sachsen-Anhalt im Kloster Michaelstein bei Blankenburg als Referatsleiterin Musikbildung für das dortige Fort- und Weiterbildungsprogramm verantwortlich. Privat lebt sie mit ihrem Partner in Quedlinburg.

Vorfreude auf die neue Aufgabe

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Petra Penning eine Persönlichkeit gewinnen konnten, die musikalisch fachlich und praktisch die besten Voraussetzungen und beruflich ein ungewöhnlich weites Erfahrungsspektrum mitbringt. Wir sind überzeugt, dass sie dem AMJ gut tun wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, wird die AMJ-Vorsitzende Gabriele Nogalski aus Bremen in der Pressemitteilung zitiert. Da diese durch berufliche Termine verhindert gewesen sei, wurde Petra Penning in Wolfenbüttel durch Dr. Karl Ermert, den Ehrenvorsitzenden des AMJ, begrüßt und in ihr Amt eingeführt.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe in diesem lebendigen Musikverband, auf alle bereichernden Begegnungen, das bestens eingespielte Team und natürlich auf Wolfenbüttel“, wird Penning zitiert.

