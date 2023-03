Volkshochschule Wolfenbüttel zeigt Kunst aus ihren Kursen

Die Volkshochschule Wolfenbüttel zeigt Teilnehmerarbeiten aus künstlerischen Kursen: FarbFormBildTon – so lautet der Titel einer Ausstellung der Keramikklassen von Susann Broistedt und der Donnerstagsmalerinnen und -maler mit Hans Manhart, die derzeit in der Volkshochschule im Bildungszentrum Wolfenbüttel in der Harzstraße 2-5 gezeigt wird.

Wie der Landkreis in einer Pressemitteilung berichtet, zeigen die Keramiker lebensgroße und farbig gefasste Tonplastiken ausdrucksstarker und pointiert gearbeiteter Charakterköpfe, die feierlich in dafür vorgesehenen Vitrinen präsentiert werden. Viel handwerkliches Geschick und formsprachliches Gestaltungsvermögen würden die Arbeiten auszeichnen. 16 Künstlerinnen und zwei Künstler hätten laut Pressetext viel Zeit, Arbeit, Intensität und Empfindsamkeit in ihre originellen Plastiken gesteckt und auf diese Weise eine wunderbare Typologie von Charakteren geschaffen.

Farbenfrohe und lebendige Galerie

Der Form folgt die Farbe in Gestalt von Leinwand- und Papiermalerei der Donnerstagsmalerinnen und -maler. Die rund 50 Arbeiten bewiesen Kreativität sowie gestalterische Fähigkeiten und Fertigkeiten in reichlichem Maß: Ihre Bilder zeigen phantastische Welten, schöne Landschaften, naturalistische Tierdarstellungen, eindrucksvolle Porträts und Architekturmotive in Öl und Acryl. Elf Frauen und Männer hätten mit ihren teils großformatigen Malereien zwei Etagen im Bildungszentrum in eine farbenfrohe und lebendige Galerie verwandelt und unter Beweis gestellt, dass in jedem Menschen ein Künstler oder eine Künstlerin steckt, so die Pressemitteilung abschließend.

Die Doppelausstellung ist noch bis zum 9. Mai in der Zeit montags bis donnerstags 8 bis 20 Uhr sowie freitags 8 bis 19 Uhr zu sehen. Weitere Informationen gibt es unter (05331) 84150 oder online auf: www.bildungszentrum-wolfenbuettel.de

red

