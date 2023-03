Neues Equipment für die Feuerwehr Hemkenrode

Hemkenrode. Die Wehr in dem Cremlinger Ortsteil betätigt sich nebenbei in der Gartengestaltung – und bekam dafür nun eine schöne Aufmerksamkeit.

Mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Hemkenrode sind auch neue Grünanlagen vor und neben dem Feuerwehrgerätehaus entstanden, berichtet Ortsbrandmeister Tobias Breske. Für die Mitglieder der Feuerwehr sei es von Anfang an eine Selbstverständlichkeit gewesen, hier bei der Pflege der Beete selbst Hand anzulegen, um den Bauhof der Gemeinde zu entlasten.

Im Namen des Ortsrates bedankte sich nun Ortsbürgermeisterin Anja Hantelmann bei den Mitgliedern der Feuerwehr für ihr zusätzliches Engagement. „Ich freue mich, dass die Kameraden neben ihrem Übungs- und Einsatzdienst auch diese Aufgabe mit übernommen haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit in den Augen des Ortsrates und dafür wollen wir einmal ,Danke’ sagen“, so die Ortsbürgermeisterin.

Als kleines Geschenk übergab sie dem Ortsbrandmeister und seinem Stellvertreter Jan Sprenger eine Schaufel, natürlich in Feuerwehrrot, die in Zukunft auch in den Außenanlagen zum Einsatz kommen wird.

Die Außenflächen werden laut Breske von der Feuerwehr seit ihrem Einzug in das neue Domizil immer weiter entwickelt. So sei vor dem Haus ein großer Amberbaum mit feuerwehrgerechter herbstlicher roter Laubfärbung gepflanzt worden. Darüber hinaus sei auch eine große Bank, finanziert von Ortsrat und Feuerwehr, in der Außenanlage platziert worden.

