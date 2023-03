Verschwörungsdenken: Bund unterstützt Ostfalia-Projekt

Wolfenbüttel. Fake News und Verschwörungsnarrative sind Gefahren für die demokratische Kultur. Studenten der Ostfalia Wolfenbüttel nehmen sich des Themas an.

Ein Projekt der Ostfalia-Hochschule in Wolfenbüttel wird vom Bundesfamilienministerium gefördert.

Das Projekt „Mythos oder Wahrheit in der Sieben“ der Ostfalia-Hochschule Wolfenbüttel gehört zu den 100 Projekten, die durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ mit bis zu 100.000 Euro gefördert werden. Darüber informiert das Büro der Wolfenbütteler Bundestagsabgeordneten Dunja Kreiser (SPD) in einer Pressemitteilung.

„Demokratieförderung und Demokratieprävention sind in unserer Gesellschaft eines der zentralen Themen. Umso mehr freue ich mich, dass die Ostfalia-Hochschule mit ihrem Konzept zum Thema ‚Verschwörungsdenken, Verschwörungsnarrative und Falschinformationen‘ überzeugt hat. Unsere Hochschule ist eine von 100 Trägern, die vom Bundesfamilienministerium für den Innovationsfonds des Bundesprogramms ‚Demokratie leben‘ ausgewählt wurde und mit einer Förderung von bis zu 100.000 Euro in den kommenden zwei Jahren rechnen darf“, erklärt Kreiser. Die Förderung stamme aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“, bei dem sich insgesamt 370 Träger in ganz Deutschland beworben hätten.

Mit innovativen Ansätzen gegen Demokratiefeindlichkeit

Das Programm des Bundesfamilienministeriums unterstützt Projekte der Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung und Extremismus-Prävention, die das Zusammenwirken zwischen Kommunen, Ländern und Bund stärken. Hintergrund ist dabei, mit innovativen Ansätzen auf aktuelle und neue demokratiefeindliche Entwicklungen reagieren zu können. Das Förderprogramm soll auch die Praxistauglichkeit der Projekte testen. „Ich bin überzeugt, dass die Ostfalia-Hochschule mit ihrem Konzept einen wertvollen Beitrag leistet, um Demokratie zu fördern, Vielfalt zu gestalten und Extremismus vorzubeugen“, bekräftigt Kreiser.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de