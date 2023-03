Bessere Mobilfunkversorgung im Kreis Wolfenbüttel

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass die Telekom in der Lessingstadt neuerdings auch im Bereich der Versorgung mit Glasfaser-Internet mitmischt. Abgesehen davon hat es sich das Bonner Unternehmen auf die Fahnen geschrieben, die Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Wolfenbüttel zu verbessern. Zu diesem Zweck habe die Telekom in den vergangenen zwei Monaten zwei Standorte mit dem Mobilfunk-Standard LTE erweitert, teilte das Unternehmen nun mit.

Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung, führt das Unternehmen aus. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Die Standorte stehen laut Telekom in folgenden Kommunen: Burgdorf und Wolfenbüttel. Der Standort in Burgdorf diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn A39, der Standort in Wolfenbüttel diene wiederum auch der Versorgung entlang der Autobahn A36.

Haushaltsabdeckung bei rund 100 Prozent

Nach eigenen Angaben betreibe die Telekom im Landkreis Wolfenbüttel jetzt 53 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei rund 100 Prozent. Bis 2024 sollen gemäß der Pressemitteilung weitere elf Standorte hinzukommen. Zusätzlich seien an 17 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant.

Die Telekom betont, dass sie auf die Zusammenarbeit mit Kommunen oder Eigentümerinnen und Eigentümern angewiesen sei, um notwendige Flächen für die Standorte anmieten zu können. Wer für den weiteren Ausbau eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten wolle, könne sich an die Deutsche Funkturm (dfmg.de/standortangebot) wenden.

Aktuell, erklärt die Telekom, habe sie mehr als 34.000 Standorte in Betrieb. Zusätzlich würden jährlich rund 1500 neue Standorte aufgebaut. Hinzu kämen LTE- und 5G-Erweiterungen an tausenden bestehenden Standorten. Wer mehr über die Verfügbarkeit von Mobilfunk an seinem Wohnort erfahren wolle, könne sich unter telekom.de/netzausbau informieren, teilt die Telekom abschließend mit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de