In Wolfenbüttel kann sonntags wieder geshoppt werden

Wolfenbüttel. Der erste verkaufsoffene Sonntag in Wolfenbüttel ist am 26. März. Dann kann nicht nur geshoppt werden – es gibt auch ein buntes Programm.

Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres am 26. März von 12 bis 18 Uhr steht im Zeichen der Mobilität. Regionale Anbieter stellen sich vor und informieren über Angebote und Modelle. Ein buntes Rahmenprogramm sowie geöffnete Geschäfte (nur von 13 bis 18 Uhr) laden zu einem Bummel durch die Innenstadt ein, so die Stadtverwaltung.

Vom Kulturbahnhof und dem Schlossplatz über die Krambuden bis auf den Stadtmarkt und in die Lange Herzogstraße präsentieren sich regionale Auto-, Fahrradhändler und ansässige Firmen rund um Mobilität. Das Angebot ergänzen der Rallye-Sport-Club mit alten Sportwagen, eine Versicherung mit einem Reisebus und eine Firma, die Reisemobile vorstellt. Die Stadtwerke informieren über ihre Kompetenzen in Sachen

E-Mobilität und Ladelösungen und ein KFZ-Service wird neben einem LKW ein Altfahrzeug stellen, an dem sich jeder mit Farben und Lacken kreativ verausgaben kann.

Mit Aktionen und mehreren Einsatzfahrzeugen, geben die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei Einblicke in ihre Tätigkeiten. Auch die Vielseitigkeit der Fahrradbranche soll in den Blickpunkt gerückt werden. Zahlreiche Fahrräder, Lastenräder und Elektro-Räder stehen für Testfahrten bereit. Kostenlose Vermessungen zur Verbesserung der Ergonomie sind eine besondere Attraktion, heißt es.

Auftakt für Neugestaltung

Zusätzlich wird die Veranstaltung als Auftakt für die Neugestaltung der Fußgängerzone genutzt, die voraussichtlich im Mai 2023 beginne. Vor dem zukünftigen Baustellen-Büro an der Langen Herzogstraße stehen Mitarbeiter der Stadtverwaltung für Fragen rund um die Baustelle zur Verfügung. Thematisch passend zur Baustelle werden regionale Baumaschinen-Verleiher vor Ort sein.

Als besondere Erlebnisse für Kinder warten eine Hüpfburg im Baustellen-Design und Kinderschminken beim Kulturbahnhof. Auf dem Schlossplatz steht ein Kettenflieger-Karussell. Bei Bücher Behr ist Bastelspaß garantiert. Im Vintage Fotocaravan können mit Accessoires Fotos geknipst und ausgedruckt direkt als Erinnerung mit nach Hause genommen werden.

Künstler und Walk-Acts

Straßenkünstler und Walk-Acts sorgen für Unterhaltung. Von 13 bis 18 Uhr laden inhabergeführte Boutiquen und Geschäfte sowie Modeketten zum Shopping-Sonntag ein. Infos: www.wolfenbuettel.de/mobilewelten

