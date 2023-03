Einbruch in Wolfenbütteler Fahrschule – Zeugen gesucht

Wolfenbüttel. Ein Einbruch in eine Wolfenbütteler Fahrschule und erfolgreiche Verkehrskontrollen am Neuen Weg – diese Polizeimeldungen im Artikel.

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Fahrschule am Holzmarkt eingebrochen. Sie brachen die Nebeneingangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie zwei gefüllte Geldkassetten.

Zum entstandenen Gesamtschaden könnte die Polizei derzeit noch keine näheren Angaben machen. Hinweise erbittet die Polizei unter (05331) 933-0.

Verkehrskontrollen in Wolfenbüttel am Neuen Weg

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit haben Beamte der Polizei Wolfenbüttel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Verkehrskontrolle am Neuen Weg in Wolfenbüttel durchgeführt. Insgesamt kontrollierte die Polizei rund 30 Fahrzeuge. Ein 62-jähriger Autofahrer war mit 1,21 Promille unterwegs. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Bei einem 31-jähriger Fahrer stellten die Beamten fest, dass er bereits ohne Führerschein unterwegs war. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und Ermittlungsverfahren sind eingeleitet worden. red

