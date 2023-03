Treffen der Heimatpfleger Wolfenbütteler Heimatbuch will sich mit Thema Wasser befassen

Die Abteilung Kultur und Medien im Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel hatte die Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger des Landkreises Wolfenbüttel zu ihrem jährlichen Treffen in den geschichtsträchtigen Ort Ohrum eingeladen. Nach der Begrüßung am Dorfgemeinschaftshaus (DGH) durch Johanna von Anshelm, Leiterin der Abteilung Kultur und Medien, sowie Ortsbürgermeister Martin Kokon, gab es eine einstündige Führung durch den Ort.

Ohrum sei „wohl das älteste urkundlich erwähnte Dorf Niedersachsens“, ließ Ortsheimatpfleger Wilfried Wolf die Gäste während des Rundgangs wissen. Eine erste Erwähnung des Ortes finde sich 747 n. Chr. in den fränkischen Annalen. Vom Dorfgemeinschaftshaus ging es über die Okertaufe vorbei am Ehrenfriedhof zum Deichweg (Oker). Dort präsentierte Wilfried Wolf eine römische Münze, die bei Gartenarbeiten gefunden wurde, heißt es in der Mitteilung. Vom alten Pfarrhaus von 1667 begab sich die Gruppe zur Kirche mit Glocke „Maria“ aus dem Jahr 1480. Der Rückweg führte zur Oker-Furt unterhalb der Fährmühle, der heutigen Bahlsen-Mühle.

Nachlasssicherung in der Heimatpflege

Im Forum des DGH eröffnete Johanna von Anshelm im Beisein des Kreisheimatpflegers Marco Failla das Tagungsprogramm mit Ausführungen zum Thema „Nachlasssicherung in der Heimatpflege“. Hier ging es laut Mitteilung um die Frage, wie zukünftig Archivmaterialien der Heimatpfleger aus den verschiedenen Ortschaften (auf)bewahrt werden. Nach einer angeregten Diskussion, unter anderem über die Bedeutung der Heimatpflege in der heutigen Zeit, habe es einen Beitrag von Harald Schraepler vom Verein Braunschweigische Landschaft gegeben. Dieser initiiere und unterstütze ehrenamtliche Projekte mit dem Ziel, die kulturelle Identität des Braunschweiger Landes zu fördern. Schraepler stellte das Jahresthema seines Vereins für das Jahr 2024 vor: Wasser.

Weiten Bogen gespannt

Er spannte demnach einen weiten Bogen zum Thema von Transportwegen über Umweltschutz, Moore, Ernährung und Hygiene bis zur Kunst und Schifffahrt. Seine Ankündigung auf eine Zusammenarbeit mit den benachbarten Landkreisen wurde von Johanna von Anshelm begrüßt: „Wir werden uns als Landkreis einbringen und auch das Heimatbuch 2024 zum Thema Wasser herausgeben“. Anschließend konnten die Teilnehmer ihre Ideen zum Thema Wasser formulieren und zu Papier bringen.

red

