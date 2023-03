Cremlingen will Tempo 30 einrichten können

Cremlingen. Die Gemeinde Cremlingen will in ihren Orten gegebenfalls Tempo-30-Zonen einrichten können. Dafür will sie sich einer Initiative anschließen.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Rat der Gemeinde Cremlingen einstimmig beschlossen, sich der Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeiten“ anzuschließen. Das teilt die Verwaltung mit. Nach der Stadt Wolfenbüttel, die kürzlich ebenfalls eine entsprechende Resolution verabschiedet hatte, sei die Gemeinde Cremlingen die zweite Kommune innerhalb des Landkreises Wolfenbüttel, die sich zum Mitmachen entscheide.

Im Kern gehe es darum, so heißt es in der Mitteilung, dass die Gemeinde mehr Gestaltungsspielraum für das Einrichten von Tempo 30 in den Ortschaften haben möchte, wird Diethelm Krause-Hotopp (Grüne) aus der Ratssitzung zitiert. Inzwischen hätten sich deutschlandweit mehr als 500 Städte und Gemeinden hierfür engagiert. Auch der Deutsche Städtetag unterstütze das Projekt.

„Mehr Sicherheit“

„Wir wünschen uns mehr Sicherheit in unseren Ortschaften. Dafür müssen die entsprechenden Gesetze geändert werden“, so die Forderung. Dort, wo es nötig sei, solle von der Regelhöchstgeschwindigkeit von 50 km/h abgewichen werden können. Bereits im Januar 2020, so die Begründung zum Ratsbeschluss, habe der Deutsche Bundestag mit der Mehrheit der damaligen Koalitionsfraktionen von CDU und SPD in seiner Entschließung „Sicherer Radverkehr für Vision Zero im Straßenverkehr“ einen eindeutigen Auftrag an die Bundesregierung formuliert: den Kommunen die Möglichkeit zu eröffnen, von der innerörtlichen Regelhöchstgeschwindigkeit von 50 km/h nach eigenem Ermessen auch auf Hauptverkehrsstraßen abzuweichen.

Auftrag nicht umgesetzt

Das für die Änderung der Straßenverkehrsordnung zuständige Bundesverkehrsministerium habe diesen eindeutigen Auftrag des Deutschen Bundestages bis heute nicht umgesetzt, kritisiert die Verwaltung. „Wir haben eine große, breite Mehrheit im Rat für dieses Thema“, so Krause-Hotopp: Alle Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitglieder hätten sich dem Antrag angeschlossen. Die Entscheidung sei einstimmig bei einer Enthaltung gefallen.

