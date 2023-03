Museum sucht Fundstücke aus der langen Geschichte des MTV

Das Museum Wolfenbüttel ist auf der Suche nach besonderen Ausstellungsstücken aus Privatbesitz zum Thema 175 Jahre MTV Wolfenbüttel. Daher ruft es in Kooperation mit dem Wolfenbütteler Verein alle Sportbegeisterten dazu auf, am Freitag, dem 24. März, von 11 bis 17 Uhr mit zum Thema „175 Jahre MTV Wolfenbüttel“ passenden Exponaten ins Bürgermuseum zu kommen.

Den Hintergrund beschreibt das Museum in einer Pressemitteilung: Der zu den mitgliederstärksten Vereinen in Niedersachsen zählende MTV Wolfenbüttel feiere in diesem Jahr seinen 175. Geburtstag. Der MTV verfüge selbst über ein sehr umfangreiches und gutsortiertes Vereinsarchiv. Spannend sei jedoch herauszufinden, welche Schätze noch in Privatbesitz schlummern und noch nie gezeigt wurden – von Stollenschuh bis Kampfsportgerät.

Daher erfolgt die Bitte, mit den sporthistorischen Gegenständen an diesem Tag ins Bürgermuseum zu kommen; besondere Exponate würden später auch Teil einer großen Sonderausstellung, die ab Anfang September 2023 im Bürgermuseum in Zusammenarbeit mit dem Wolfenbütteler Verein gezeigt werde, berichtet das Museum weiter. Die ersten Gegenstände, die die Geschichte des MTV widerspiegeln, würden ab diesem Tag für zwei Monate im Bürgerarchiv des Museums (Großvitrine) ausgestellt.

Not machte erfinderisch

Ein derber lederner Feldhandball des MTV und ein vom Reifenhersteller Continental in Hannover hergestellter universaler schwarzer Sportball aus Autoreifen aus der Nachkriegszeit. Foto: Museum Wolfenbüttel

Bereits vor einigen Jahren hatte das Bürgermuseum im Bürgerarchiv eine Ausstellung zur Geschichte des Sports in Wolfenbüttel kuratiert. Zum Beispiel war seinerzeit ein Originaltrikot des zweiten deutschen Pokalsieges der Basketballer des MTV Wolfenbüttel 1982 zu sehen.

Gemäß Pressemitteilung würden historische Exponate aus den unterschiedlichen Sportsparten und Zeiten des MTV gesucht. 2017 hatte das Bürgermuseum einen aus derbem Leder gefertigten Handball, mit dem Sportler des MTV Wolfenbüttel in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf der Meesche Feldhandball gespielt hatten, gezeigt. Die Not machte erfinderisch, da die Ressourcen nach 1945 knapp waren: So produzierte der Reifenhersteller Continental in Hannover einen universalen schwarzen Sportball aus Autoreifen.

red

