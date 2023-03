Tempokontrolle am Oderwaldparkplatz: Jeder Zehnte zu schnell

(Archivbild) Am Oderwaldparkplatz fand am Wochenende eine Geschwindigkeitskontrolle statt.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Landstraße zwischen Wolfenbüttel-Halchter und der A36-Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd stellte die Polizei zahlreiche Tempoverstöße fest. Beamte hatten sich zwischen 13.30 und 14.50 Uhr am Oderwaldparkplatz positioniert.

Bei 80 gemessenen Fahrzeugen fielen insgesamt acht Verstöße auf. In der Tempo-80-Zone waren Autos in der Spitze mit Tempo 140 unterwegs.

Betrunkene rammt geparkten Wagen in Schöppenstedt – großer Schaden

In der Schöppenstedter Bosselhaistraße hat eine 54-jährige Wolfsburgerin ein geparktes Auto gerammt. Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin ein Alkoholwert von gut 1,3 Promille festgestellt. Der Führerschen wurde sichergestellt.

Einbruch am Neuen Weg in Wolfenbüttel

Bislang unbekannte Täter sind am Samstagabend in ein gewerbliches Gebäude am Neuen Weg in Wolfenbüttel eingebrochen. Sie hebelten ein Seitenfenster auf und gelangten so ins Gebäude, um dort den Bürobereich zu durchwühlen. Sie erlangten dort eine elektronische Geldkassette.

Auto landet bei Sickte im Graben

Ein 39-jähriger Autofahrer ist am am frühen Sonntagmorgen auf der Landstraße bei Sickte von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Blutalkoholwert lag bei 1,84 Promille.

