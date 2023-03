Passanten attackieren Wolfenbütteler Polizisten: Zwei Verletzte

Wolfenbüttel. Im Einsatz wurden Einsatzkräfte der Polizei verletzt. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Sickte eingebrochen. Polizei-News aus Wolfenbüttel.

In Wolfenbüttel wurden zwei Polizeikommissare beim Einsatz verletzt. (Symbolbild)

Bei einem handgreiflichen Angriff von Passanten auf Polizeibeamten sind am Freitagabend in Wolfenbüttels Innenstadt zwei Einsatzkräfte verletzt worden. Darüber informiert die Polizei Wolfenbüttel.

Zunächst kam es im Bereich zwischen dem Einkaufszentrum Forum und dem Bahnhof Wolfenbüttel zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, die zu eskalieren drohten, wie die Polizei mitteilt. Als die Polizeibeamten am Tatort ankamen, trafen sie vor Ort auf eine Personengruppe die lediglich von verbalen Streitigkeiten sprach und auch eigentlich nichts von der Polizei wolle.

Plötzlich eskalierten die Streitigkeiten zwischen zwei Männern erneut und es kam zu Handgreiflichkeiten. Als die Beamten einschritten, griff einer der Männer die Beamten an. Mit Hilfe weiterer Unterstützungskräfte, auch aus den umliegenden Dienststellen, konnte die Situation vor Ort beruhigt werden, hießt es in der Mitteilung. Der mutmaßlich stark alkoholisierte 19-jährige Beschuldigte wurde in Polizeigewahrsam genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein 27-jähriger Polizeikommissar und eine 23-jährige Polizeikommissarin wurden leicht verletzt.

Lesen Sie auch:

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Sickte ein

Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitag zwischen 8.30 Uhr und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in Sickte eingebrochen. Er hebelte ein Fenster auf und nahm Schmuck mit. Der Gesamtschaden wird laut Polizeiangaben auf 2500 Euro geschätzt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de